Konya'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Konya'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Konya-Adana kara yolu üzeri Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi Akören kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar yönüne seyreden A.A. idaresindeki 20 AFG 824 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampolde takla attı. Kazada araç sürücü A.A. ile yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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