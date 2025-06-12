Konya'da Takla Atan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Konya-Adana kara yolu üzeri Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi Akören kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar yönüne seyreden A.A. idaresindeki 20 AFG 824 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampolde takla attı. Kazada araç sürücü A.A. ile yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA