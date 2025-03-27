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Konya'da Takla Atan Hafif Ticari Araçta 5 Yaralı

Konya'da Takla Atan Hafif Ticari Araçta 5 Yaralı
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Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Adana kara yolu Kazanhüyüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. yönetimindeki 48 AFH 570 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş araziye takla attı. Kazada sürücü dahil araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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