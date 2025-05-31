Konya'da Şüpheli Oyuncak Ayı Patlatıldı

Konya'da Şüpheli Oyuncak Ayı Patlatıldı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde cadde kenarına bırakılan şüpheli oyuncak ayı, polis ve bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede oyuncak ayının içinin boş olduğu belirlendi.

Konya'da cadde kenarına bırakılan şüpheli oyuncak ayı, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi üzerinde bulunan kaldırıma bırakılan bir oyuncak ayıdan şüphelenen vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, şüpheli çantanın etrafını güvenlik çemberine alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek oyuncak ayı üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılan oyuncak ayının içi boş çıktı. Yapılan incelemenin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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