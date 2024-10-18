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Konya'da Sulama Kanalında Kayıp Erkek Cesedi Bulundu

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Konya'nın Meram ilçesinde bir sulama kanalında hareketsiz halde bulunan cesedin, 5 gündür kayıp olan Satılmış Sıvacı'ya ait olduğu belirlendi. Ölüm nedeni otopsi ile netlik kazanacak.

Konya'da sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Bulunan şahsın kayıp olarak arandığı ortaya çıkarken, ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olay, merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanal yakınlarında koyun otlatan bir çoban, kanalda hareketsiz bir kişinin olduğu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu şahsın 5 gündür kayıp olarak aranan Satılmış Sıvacı olduğu tespit edildi. Çalışma sonrası Satılmış Sıvacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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