Husumetli gençlerin kavgasında 1 kişi ağır yaralandı

Konya'da gençler arasında sokak ortasında çıkan kavgada silahla kafasından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan C.G. (20) ile B.Z. (18) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. yanında bulunan tabancayla B.Z.'ye ateş açtı. Açılan ateş sırasında B.Z. kafasından yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından şüpheli C.G. yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. B.Z.'yi gören yakınları kendi araçlarıyla Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü. B.Z.'nin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Öte yandan, olay yerinde polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli C.G.'nin suç aleti tabancayla polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

