Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Bir Çift Hayatını Kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesi Ortaca Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ali İhsan Çalgıcı ve Sıddıka Çalgıcı'nın cenazeleri Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA