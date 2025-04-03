Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest

Boykot soruşturmasında 11 kişi ile ilgili karar verildi
CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP'den yeni karar: Her hafta sonu bunu yapacağız
Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek 300 kişiyi hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda

300 kişi hastaneye kaldırıldı, 2'si yoğun bakımda! İşletme kapatıldı

Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Bir Çift Hayatını Kaybetti

Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Bir Çift Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin ölümünü tespit etti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir ilçesi Ortaca Mahallesi'nin eski muhtarı Ali İhsan Çalgıcı ve eşi Sıddıka Çalgıcı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ali İhsan Çalgıcı ve Sıddıka Çalgıcı'nın cenazeleri Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.