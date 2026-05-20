Haberler

Konya'da bir kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs Karaman'da yakalandı

Konya'da bir kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs Karaman'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Çumra ilçesinde bir kişiyi silahla öldürüp bir kişiyi yaralayan şüpheli, JASAT ekiplerinin takibiyle Karaman'da yakalandı. Olayda ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi daha gözaltına alındı.

Konya'nın Çumra ilçesinde 1 kişiyi silahla vurarak öldüren 1 kişiyi de yaralayan şüpheli, JASAT ekiplerinin takibi sonucu Karaman'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 00.40 sıralarında Çumra ilçesinde bir adresten silah sesleri geldiği ihbarı geldi. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yabancı uyruklu D.M. isimli şahsın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı adreste bulunan yabancı uyruklu S.S. isimli şahsın ise elinden ve karnından yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda olayın şüphelisinin yabancı uyruklu H.S. olduğunu belirledi. Yapılan sinyal ve baz incelemeleri sonucu Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin titiz takibiyle şüpheli H.S., Karaman'da yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 adet boş kovan ile 3 adet mermi çekirdeği ele geçirilirken, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca kırsal alanda bulundu. Öte yandan, sürdürülen araştırmalar ve HTS incelemeleri kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu A.A. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Kapıkule'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

Gurbetçiye ülkesine dönerken sınır kapısında şok!
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam

İmzalar atıldı! Trabzonspor'a ezeli rakibinden yıldız transfer
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi

İsrailli bakanın skandal provokasyonuna Dışişleri'nden sert tepki
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt