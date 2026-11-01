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Konya'da silahla yağma suçundan aranan şüpheli 11 yıl hapisle cezaevine teslim edildi

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Konya'da silahla yağma suçundan aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Selçuklu ilçesinde saklandığı evlerden birine eşya almaya geldiği sırada yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Konya'da silahla yağma suçundan aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahla yağma suçundan aranan Y.K.'nin (28) adresi belirlendi. Şüpheli Y.K., Selçuklu ilçesinde saklandığı evlerden birisine eşya almaya geldiği sırada jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Y.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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