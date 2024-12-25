Konya'da Silah Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Konya'da KOM'dan silah operasyonu: 3 tutuklama

Operasyonda tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi

KONYA - Konya'da KOM ekipleri tarafından düzenlenen silah operasyonunda, tabancalar ve çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna muhalefet suçuna yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Dosya kapsamında devam eden çalışmalarda 3 ayrı adreste arama daha yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, 3 adet 9mm çapında tabanca, 399 adet icra yayı mili ve 9mm namlusu bulunan tabanca sürgüsü, 600 adet tabanca sürgüsü, bin 543 adet yivli setli tabanca namlusu, 22 adet tabanca üretiminde kullanıldığı değerlendirilen silindir, 3 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.