Konya polisinden silah kaçakçılarına operasyon

Konya'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve parçası ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Beyşehir ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli araçlar takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından durdurulan araçlarda gerçekleştirilen aramalarda; toplam 250 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 617 adet tabanca parçası ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve parçaların yasa dışı yollarla temin edilerek piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilirken, operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı kanun kapsamında adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı