Konya'da Sandalyeden Düşen Adam Ağır Yaralandı

Konya'da Sandalyeden Düşen Adam Ağır Yaralandı
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Konya'da bir tamirhanede sandalyeden düşerek başını çarpan 63 yaşındaki N.T., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyor.

Konya'da tamirhanesinde sandalyeden düşerek başını çarpan adam ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çiftegöl Sokak üzerinde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sandalyede oturan N.T. (63), dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisi ile kafasını yere çarpan N.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. N.T. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan N.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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