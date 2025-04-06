Konya'da Sahipsiz Köpekler Kediyi Parçaladı
Konya'nın Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kediyi parçaladığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, sokakta giden bir vatandaşın gözleri önünde gerçekleşti.
Konya'da sahipsiz köpekler kediyi parçaladı
KONYA - Konya'da sahipsiz köpeklerin bir kediye saldırma anı çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerine bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 tane sahipsiz sokak köpeği bir kediyi kovalamaya başladı. Daha sonra köpekler yakaladıkları kediyi parçaladı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülülerde köpeklerin kediye saldırması yer alırken görüntüyü kaydeden vatandaş "Köpeklerin saldırdıkları bizim çocuklarımız da olabilirdi. Kediyi paramparça ettiler" ifadelerini kullandı.