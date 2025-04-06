Konya'da sahipsiz köpekler kediyi parçaladı

KONYA - Konya'da sahipsiz köpeklerin bir kediye saldırma anı çevreden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerine bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 tane sahipsiz sokak köpeği bir kediyi kovalamaya başladı. Daha sonra köpekler yakaladıkları kediyi parçaladı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülülerde köpeklerin kediye saldırması yer alırken görüntüyü kaydeden vatandaş "Köpeklerin saldırdıkları bizim çocuklarımız da olabilirdi. Kediyi paramparça ettiler" ifadelerini kullandı.