Seydişehir'de polis şüpheli araçtan 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Seydişehir'de polis şüpheli araçtan 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi
Seydişehir'de polis ekiplerinin yaptığı gece uygulamaları sırasında, bir araçta ambalajlı halde 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek arama yaptığı araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede kamu güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla sürdürdüğü gece uygulamaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuğulu Park Mesire Alanı'nda rutin kontrol faaliyetleri kapsamında park içerisinde devriye gezen polis ekipleri, gölet kenarında park halinde bulunan bir araçtaki şahısların tedirgin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine yapılan kontrollerde araç içerisinde ambalajlı halde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancaların paketlenmiş yapısı, ekipleri muhtemel bir silah ticareti faaliyetinin izlerini sürmeye yönlendirirken, olayla bağlantılı olarak H.S.Ç. (26) isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "silah ticareti" yapmaktan soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
