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Konya'da refüje çarpan tır devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı

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Konya'da refüje çarpan tır devrildi, sürücü hafif şekilde yaralandı
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Konya'da Konya-Karapınar kara yolu İsmil Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan tır, refüjdeki demir bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken tırın taşıdığı yükün bir bölümü yola ve refüje saçıldı, trafik kısa süreli aksadı.

Konya'da kontrolden çıkan tır, refüjdeki demir bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçtaki yük yola ve refüje saçıldı.

Kaza, Konya-Karapınar kara yolu İsmil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar istikametinde seyreden tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki demir bariyerlere çarpıp devrildi. Tırın taşıdığı yükün bir bölümü yola ve refüje saçıldı. Kazanın ardından kara yolunda trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza yerinde güvenlik önlemi alan ekipler yola saçılan yüklerin kaldırılması ve trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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