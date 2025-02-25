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Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı kazayı güvenlik kamerası anbean kaydetti.

Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

TIR, POLİS ARACINA ÇARPTI

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tırla polis aracı çarpıştı. Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur Şirin olay yerinde şehit oldu.

Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

KAZA ANI KAMERADA

Araçtaki diğer polis memurları Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam ise yaralandı. Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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