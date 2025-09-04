Konya'da Polis Memuruna Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Hakim Karşısında

Konya'da kavga ihbarına giden polis ekibindeki bir polis memurunu 7 kez bıçaklayarak yaralayan tutuklu şüpheli, ilk kez hakim karşısında çıktı. Polis memurunu bıçaklayan tutuklu sanığın 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay, geçtiğimiz yıl 13 Ekim Pazar günü saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapının açılması için beklerken, sinir krizi geçirdiği öne sürülen Emre K., bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru Mustafa Topuz, vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesiyle yaralandı. Mustafa Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis memuru, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan da Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi tamamlanan polis memuru Mehmet Topuz, taburcu oldu.

"Uyuşturucu kullandım ne yaptığımı hatırlamıyorum"

Polis memurunu bıçaklayan ve 33 suç kaydı olan şüpheli Emre K.'nın tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullandım. Olay günü ne olduğunu ve ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanılan davaya, tutuklu sanık Emre K. ile tutuksuz yargılanan polis memurları E.D, S.H, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Sanık Emre K'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 10 yıldan 18 yıla kadar, tutuksuz yargılanan polis memurları E.D. ve S.H'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada Zanlı Emre K., "Olay nedeniyle çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Olay sırasında kendimde değildim" ifadeleriyle kendini savundu.

Sanık Emre K'nin avukatı, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporu ve mütalaayı kabul etmediklerini belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Emre K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri tarihe erteledi. - KONYA