Konya'da Piknik Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Sırçalı Mevkii'nde arazide çıkan ot yangını, ormana sıçramadan söndürüldü.

İddiaya göre, yangın üç çocuğun piknik yapmak amacıyla yamaçta ateş yakması sonucu otların tutuşmasıyla başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, durum itfaiye ve orman ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine yangın mahalline orman işletme, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü. - KONYA