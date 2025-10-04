Konya'da Piknik Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Haberler

Konya'nın Karapınar ilçesinde çocukların piknik yapmak amacıyla ateş yakması sonucu çıkan ot yangını, çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Sırçalı Mevkii'nde arazide çıkan ot yangını, ormana sıçramadan söndürüldü.

İddiaya göre, yangın üç çocuğun piknik yapmak amacıyla yamaçta ateş yakması sonucu otların tutuşmasıyla başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, durum itfaiye ve orman ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine yangın mahalline orman işletme, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
