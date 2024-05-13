Konya'da parkta başıboş köpek göremeyen şahıs cinnet geçirdi

Konya'da bir şahıs, parkta başıboş köpek göremeyince çılgına döndü. Cep telefonu ile parkı görüntüleyen ve köpek olmaması nedeniyle adeta cinnet geçiren şahıs, Konyalılara da ağır sözler söyledi.

"CAN KALMADI CAN"

Şahıs, parkı görüntülediği videosunda, "Vicdansızlar, sizde zerre vicdan yok, sizde zerre adalet yok, sizde zerre merhamet yok. Sizde din iman da yok. Can kalmadı can! Hala şikayet ediyorsunuz. Azgın insanlar!" dedi.

KONYALILARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konyalılara da ağır sözler söyleyen şahıs, "Bu Konya bu kadar azgın, bu kadar vicdansız! İkiyüzlü insanlar çok fazla burada. Dindar gözüken münafık bunlar. Alın, sosyal medyada köpekleri hedef gösterdiniz. Onu da arıyorsunuz." dedi.