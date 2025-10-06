Konya'da Park Halindeki Ticari Taksi Yandı

Haberler

Ereğli ilçesinde park halindeki Dursun S.'ye ait ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kontrol altına alındı, araç kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki ticari taksi alev alev yandı.

Olay, Yunuslu Mahallesi 91861. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan Dursun S.'ye ait olduğu öğrenilen 42 ETT 17 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
