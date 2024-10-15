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Konya'da Park Duvarına Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Konya'da Park Duvarına Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, otomobilin park duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde parkın duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.40 sıralarında Fatih Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. idaresindeki 33 ARV 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ahmet Hamdi Mutlu Parkı'nın duvarına çarptı. Kazada sürücü Ö.Y. ile araçta bulunan Z.T. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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