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Konya'da Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi

Konya'da Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verildi
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Akşehir ilçesinde düzenlenen eğitim programında 47 özel güvenlik görevlisine güvenlik hukuku, öfke kontrolü ve terörle mücadele gibi konularda eğitim verildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen eğitim programı çerçevesinde, güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Akşehir KYK Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim programında Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden personeller, Akşehir, Ilgın ve Kadınhanı ilçelerindeki İlçe Gençlik Merkezleri, Kredi Yurtlar Müdürlüğünde görevli olan 47 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi. Özel Güvenlik Eğitimleri başlığı altında yapılan eğitimde; Özel Güvenlik Hukuku, Özel Güvenlik Görevlisi ve Kolluk İşbirliği, Öfke Kontrolü, Narkotik, Terör, Toplumsal Olaylara Müdahale, Kitle Psikolojisi konuları anlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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