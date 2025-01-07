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Konya'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, 3 Yaralı

Konya'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi, 3 Yaralı
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Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına devrildi, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Antalya Çevre yolu Muradiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. idaresindeki 70 ABZ 876 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa D. ile araçta bulunan Keziban D. ve Nazmiye D. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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