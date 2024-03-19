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Konya'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, 08.30 sıralarında Konya-Karaman karayolunun 25. kilometresinde merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (39) idaresindeki 42 J 2873 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada Mordagül Tutgak (59), Elif Gül (42), Dudu Gül (33) ve Nergiz Gül (48) hayatını kaybederken durakta bekleyen S.Ö., T.G. (13) ve araçta yolcu olarak bulunan B.T. (43), Ü.T. (16) ile otomobil sürücü B.T. yaralandı. Kazayla ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildi.

Araç sürücüsü gözaltına alındı

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Konya-Karaman yolunda meydana gelen trafik kazası sonucunda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Olay yerinde uzman bilirkişi ile birlikte nöbetçi Cumhuriyet Savcımız tarafından gerekli inceleme ve keşif işlemleri yapılmıştır. Kazaya sebep olduğu iddia edilen araç şoförü olan şüpheli gözaltına alınmış olup olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcısı Başsavcı Konya 3.Sayfa Güncel Haberler

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