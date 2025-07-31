Konya'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobil, emniyet şeridinde park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin emniyet şeridinde park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya Kara yolunun 2. kilometresi Eylikler Mahallesi yol ayrımı yakınlarındaki bir besi çiftliğinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne seyir halinde olan M.A. idaresindeki 70 ACG 694 plakalı Tofaş otomobil, yolun sağında arızalandığı için emniyet şeridinde park halinde bırakıldığı belirtilen 42 H 5613 plakalı Tofaş otomobile çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da sürüklenerek yol dışına savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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