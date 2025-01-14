Konya'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.E.K. (23) idaresindeki 34 TC 2619 plakalı BMW marka otomobil, Ömeranlı girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA