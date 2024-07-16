Konya'da otomobil kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki N.Ö. idaresindeki 42 B 7340 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Otomobilin refüj üzerindeki çarptığı aydınlatma direği kırılarak devrilirken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü N.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. daha sonra ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA