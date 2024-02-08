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Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 42 D 4622 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile H.Ç. yönetimindeki 42 BZF 01 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 42 BZF 01 plakalı araç sürücüsü H.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Ç., D.K., R.K. ve E.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yaralıların yakınları ile diğer aracın sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar Konya Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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