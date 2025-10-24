Haberler

Konya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Kazanın ardından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgine göre, Emirgazi ilçesinden Karapınar ilçesine seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 46 AEM 245 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Cumaali Pekince'nin kullandığı 42 JA 618 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Cumaali Pekince, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan A.Y. ise ağır yaralanarak Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
