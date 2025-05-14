Konya'da Otobüs Kazası: 13 Yaralı

Konya'da Otobüs Kazası: 13 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaygan yolda devrilen otobüste 13 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kayganlaşan yolda devrilerek yan yatan otobüste 13 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Konya yönüne seyreden Metro turizme ait TEMSA marka 42 AZY 889 plakalı yolcu otobüsü kaymakam virajı mevkiinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek yan yattı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsten yaralı olarak çıkarılanlar ambulanslarla nakledildikleri Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otobüste yolcu ve mürettebat dahil toplam 21 kişi olduğu öğrenilirken, ilk belirlemelere göre hastaneye kaldırılan yaralı sayısının 13 olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle güzergahta ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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