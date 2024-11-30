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Konya'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolu üzerinde Derebucak ilçe girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halinde olan 42 FLK 02 plakalı yolcu otobüsü aynı yönde hareket halinde olan 07 BVS 346 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yoldan çıkıp şarampole devrilerek yan yatan otomobildeki sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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