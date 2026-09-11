Konya’da okullarda alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi

Konya Valiliği tarafından 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde Konya'daki okullarda alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda; yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirilmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilmesi planlanan Okul Bahçe Görevlileri konusunun da değerlendirildiği toplantıda, ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sunuldu. Toplantıda ayrıca okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş ve öneriler değerlendirildi. Vali İbrahim Akın'ın başkanlığındaki toplantıya; İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutan V. Albay Yücel Taş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı