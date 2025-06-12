Konya'da Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü, Katil Zanlısı Arkadaşı Çıktı

Konya'da Öğretmen Silahla Vurularak Öldürüldü, Katil Zanlısı Arkadaşı Çıktı
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Konya'da Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, arkadaşı B.O. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından B.O. gözaltına alındı. Katil zanlısının çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Konya'da görev yaptığı okulda silahla vurularak hayatını kaybeden öğretmenin katil zanlısı arkadaşı çıktı. Öğretmenin, katil zanlısı ile bir süre ev arkadaşlığı yaptığı ve şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli B.O. (27) arkadaşı olan rehberlik öğretmeni Muhammed Öz ve amcası D.O.'nun da öğretmen olarak çalıştığı okula geldi. Paltosuna sakladığı tüfek ile nöbetçi öğrenciye öğretmen olduğunu söyleyen B.O., 1. katta bulunan Muhammed Öz'ün odasına girdi. İkili arasında kısa süren tartışmanın ardından B.O. yanında getirdiği tüfek ile Muhammed Öz'e 10 el ateş açtı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen katil zanlısı B.O. okula gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Muhammed Öz'ün cansız bedeni ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konya Valiliğinden olaya ilişkin açıklama

Öte yandan, Konya Valiliği tarafından olayla ilişkin X hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "12.06.2025 günü saat 14.15 sıralarında Karatay ilçemiz Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen kasten öldürme olayında, yapılan ilk tespitlere göre; okulda görevli öğretmen M.Ö. (33), arkadaşı olduğu öğrenilen B.O. (27) isimli şahıs tarafından, okul içinde silahla vurularak hayatını kaybetmiştir. Olayı gerçekleştiren şahıs suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili tahkikat titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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