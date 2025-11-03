Haberler

Konya'da Öğrenci Servisi Uçuruma Yuvarlandı, 14 Yaralı

Hadim ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu 13 öğrenci ve sürücü yaralandı. Olayda durumu ağır olan yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Konya'nın Hadim ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı. Kazada 13 öğrenci ve minibüs sürücüsü olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dedemli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dedemli Mahallesi'nden lise öğrencilerini Gezlevi Mahallesindeki Korualan Anadolu Lisesine taşıyan İ.Y. idaresindeki 42 ANZ 868 plakalı öğrenci servisi sabah saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 13 öğrenci ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarıyla uçurumdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Bozkır ve Hadim Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 öğrenci hava ambulansı ile 3 öğrenci ise kara ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

