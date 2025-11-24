Konya'da Öğrenci Servisi Devrildi: 31 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Akseki Kara yolu, Kayabaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde öğrenim gören Huğlu Mahallesinde ikamet eden öğrencileri taşıyan D.K. (38) idaresindeki 42 GBJ 81 plakalı Otokar marka öğrenci servis otobüsü, Beyşehir yönüne seyir halindeyken Kayabaşı Mahallesi yakınlarında yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan öğrenciler olmak üzere toplam 31 kişi yaralandı. Yaralılar yan yatan aracın ön camından çıkarıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan öğrenciler, özel araçlarla ve ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin ve sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KONYA