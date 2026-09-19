Konya'da Narko-Mercek operasyonunda 1 ton bonzai üretecek hammadde ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği Narko-Mercek Operasyonunda, uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek 7 kilo 50 gram ADB-BUTİNİCA ile 5 kilo 200 gram pregabalin hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerden yaklaşık 1 ton 78 kilo 500 gram bonzai ve 17 bin 333 adet uyuşturucu hap üretilebileceği belirlendi. Operasyonda ayrıca 3 kilo 110 gram eroin, 1229 uyuşturucu hap ve 274 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narko-Mercek Operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen çeşitli maddeler ele geçirildi. Operasyonda; 7 kilo 50 gram ADB-BUTİNİCA uyuşturucu hammaddesi, 5 kilo 200 gram pregabalin hammaddesi, 3 kilo 110 gram eroin, 1229 adet uyuşturucu hap ve 274 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ele geçirilen 7 kilo 50 gram ADB-BUTİNİCA hammaddesinden yaklaşık 1 ton 78 kilo 500 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5 kilo 200 gram pregabalin hammaddesinden ise yaklaşık 17 bin 333 adet uyuşturucu hap elde edilebileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

7 aranan hükümlü yakalandı

Operasyon kapsamında ekipler tarafından toplam 354 şahsın sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda, çeşitli uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi tespit edilerek yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. ile 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. de yer aldı. Diğer 5 kişinin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından 1 yıl 8 ay ile 4 yıl 7 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirtildi. Operasyon kapsamında toplam 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı