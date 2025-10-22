Konya'da Müstakil Evde Yangın: Bitişikteki Eve Sıçradı

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangın bitişikteki evin çatısına sıçradı. Yangında kalorifer dairesi ve evin çatısı zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Mandıra Mahallesinde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, R.O.'ya ait evin kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın, kısa sürede bitişikteki evin çatısına sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA