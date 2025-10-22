Haberler

Konya'da Müstakil Evde Yangın: Bitişikteki Eve Sıçradı

Konya'da Müstakil Evde Yangın: Bitişikteki Eve Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde bir müstakil evin kalorifer dairesinde çıkan yangın, bitişikteki evin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Maddi hasar meydana gelirken, olayda kimsenin olmaması sevindirici bir durum oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangın bitişikteki evin çatısına sıçradı. Yangında kalorifer dairesi ve evin çatısı zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Mandıra Mahallesinde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, R.O.'ya ait evin kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın, kısa sürede bitişikteki evin çatısına sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Bugün çekildi! Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden
Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Anne ve 5 çocuğu alevlerin sardığı evde feci şekilde can verdi
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.