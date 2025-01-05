Konya'da Müstakil Evde Kalorifer Sisteminde Yangın Çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evde bulunan kömürlü kaloriferde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kalorifer dairesinde hasar oluştu.

Yangın, ilçeye bağlı Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde bulunan kalorifer dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali D.'ye ait müstakil evin yanında bulunan kalorifer dairesinde kömürlü kalorifer sisteminin elektrik kablo bağlantısının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanları yetersiz kalınca, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kalorifer dairesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kalorifer dairesinde hasar oluştu. - KONYA