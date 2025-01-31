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Konya'da Motosikletli Polis Timleri Kaçak Sigara Ele Geçirdi

Konya'da Motosikletli Polis Timleri Kaçak Sigara Ele Geçirdi
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Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurarak 19 bin 200 adet bandrolsüz sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gerekli işlemler için araç sürücüsü ve sigaralar Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin gerçekleştirdiği uygulamada şüphe üzerinde durdurulan araç içerisinde binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde yapmış olduğu uygulama esnasında şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada 96 kutu içerisinde toplam 19 bin 200 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ve araçta ele geçirilen kaçak sigaralar gerekli işlemlerin yapılması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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