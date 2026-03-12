Haberler

Karapınar'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı. R.M.Y. idaresindeki motosiklet, İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçen İ.Y.'ye çarptı. Yaralı İ.Y. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M.Y. idaresindeki 42 AVU 716 plakalı motosiklet yolun karşısına geçen İ.Y.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle İ.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

