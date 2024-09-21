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Konya'da Motosiklet ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'da Motosiklet ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyretmekte olan M.E.Ç. (19) idaresindeki 42 ASR 479 plakalı motosiklet ile S.M.A. yönetimindeki BKB 67 plakalı tır, Mevlana Caddesi TMO Beyşehir Ajans Müdürlüğü girişinde çarpıştı. Kazada tırın altına giren motosiklet sürüklenirken, sürücüsü M.E.Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan H.K.A. (19) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada tırın altında kalan motosiklet ise görevlilerin uzun uğraşları sonucu altından çıkarıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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