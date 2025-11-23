Haberler

Konya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sandıklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S.Ş. idaresindeki 42 AVP 025 plakalı motosiklet ile M.S. yönetimindeki 42 ELU 45 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü C.S.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.E.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
