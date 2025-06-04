Konya'da Motosiklet-Minibüs Çarpışması: Bir Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yeni Cezaevi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki plakasız motosiklet ile aynı yöne seyreden İ.E.'nin kullandığı 34 MUF 362 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.E. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA