Motorsiklet devrildi, sürücü ağır yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada kadın sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma T. idaresindeki 42 BGV 641 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yola savrulan sürücü Fatma T. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fatma T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. Kazaya karışan motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı