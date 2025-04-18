Konya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde caddede seyir halinde olan motosiklet akaryakıt istasyonundan çıkan otomobille çarpıştı. Motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanarak şoka giren motosiklet sürücüsü kendine ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerine, "Ben birine mi çarptım" diye sordu.

Kaza, Değirmenci Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan H.M. idaresindeki 42 AZK 550 plakalı motosiklet ile akaryakıt istasyonundan çıkan İ.B.K. idaresindeki 42 AAT 889 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahale sırasında şoka giren motosiklet sürücüsü sağlık görevlilerine "Ben birine mi çarptım" diye sordu. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletle çarpıştığı görülüyor.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA