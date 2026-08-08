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Çumra'da motosiklet denetimi: 905 bin TL ceza

Çumra'da motosiklet denetimi: 905 bin TL ceza
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Konya’nın Çumra ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 905 bin lira idari para cezası uygulanırken, çok sayıda motosiklette trafikten menedildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 905 bin lira idari para cezası uygulanırken, çok sayıda motosiklette trafikten menedildi.

Edinilen bilgiye göre, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kamu huzurunu bozacak şekilde yüksek ses çıkararak çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik uygulamalarda toplam 905 bin lira idari para cezası uygulanırken, çok sayıda motosiklette trafikten menedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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