Konya'da Motokuryeye Çarpan Sürücü Tutuklandı

Konya'da Motokuryeye Çarpan Sürücü Tutuklandı
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Konya'da Motokuryeye Çarpan Sürücü Tutuklandı
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Konya'da aşırı hızla kavşağa giren sürücü, motokuryeye çarparak ölümüne neden oldu. Olay sonrası tutuklanan sürücü, taksirle adam öldürmekle suçlanıyor.

Konya'da motokuryeye çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

KONYA - Konya'da kavşağa aşırı hızlı girerek motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. idaresindeki 34 RH 5474 plakalı otomobil kavşağa aşırı hızla girmesi sonucu sokak üzerinde park halinde olan 34 DMN 976 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek Muhammet Yasin Su idaresindeki 34 DSS 776 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet Yasin Su metrelerce havaya savrularak yol kenarında ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Yasin Su ve otomobil sürücüsü Yusuf T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Yasin Su doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Yusuf T. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf T., taksirle adam öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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