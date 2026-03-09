Haberler

Tırın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü yaralı kurtuldu

Tırın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü yaralı kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir mısır yüklü tırın traktöre çarpması sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde mısır yüklü tırın çarpması sonucu traktör ikiye bölündü. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Türkmen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz A.'nın idaresindeki 42 JB 986 plakalı traktör ile Adnan A., idaresindeki 63 ZD 450 plakalı mısır yüklü tır çarpıştı. Kaza da her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, polis ekiplerinin inceleme çalışmasının ardından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı

Trump şimdi yandı! Dünyayı sarsan saldırının görüntüsü ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

6 yıl sonra sürpriz gelişme
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı

Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum

Türkiye'den Mücteba Hamaney'in seçilmesine ilk yorum
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı

6 yıl sonra sürpriz gelişme
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Ali Babbacan'dan 'Çöküş' uyarısı: Seçimler öne alınabilir

Babacan'dan "Çöküş" uyarısı: Seçimler öne alınabilir