Tırın çarptığı traktör ikiye bölündü, sürücüsü yaralı kurtuldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde mısır yüklü tırın çarpması sonucu traktör ikiye bölündü. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Türkmen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz A.'nın idaresindeki 42 JB 986 plakalı traktör ile Adnan A., idaresindeki 63 ZD 450 plakalı mısır yüklü tır çarpıştı. Kaza da her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, polis ekiplerinin inceleme çalışmasının ardından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü olarak normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturması sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı