Konya'da Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hüsrev Altınbaşak Caddesi ile Kayalı Caddesi üzerinde bulunan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet K. idaresindeki 42 GDE 73 plakalı midibüs ile Hasan A. yönetimindeki 42 JL 589 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
