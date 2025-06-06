Konya'da Metruk Binada Yangın Paniği

Konya'da Metruk Binada Yangın Paniği
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Konya'da metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Elyazı Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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