Konya'da metal fabrikasında patlama paniğe neden oldu

Konya'da bir metal fabrikasının döküm ocağında patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi üzerindeki bir metal fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın döküm ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı