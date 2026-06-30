Haberler

Konya'da metal fabrikasında patlama paniğe neden oldu

Konya'da metal fabrikasında patlama paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Selçuklu'daki bir metal fabrikasının döküm ocağında patlama sonucu çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Konya'da bir metal fabrikasının döküm ocağında patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Lalehan Caddesi üzerindeki bir metal fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın döküm ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Dosyada eş detayı: 4,5 milyon TL kira, takı savunması...
Murat Ongun'un 'Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar' iddiasına yalanlama

Ongun'dan "kumbaradaki paralar" iddiası! Jet hızında açıklama geldi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu